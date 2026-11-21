С 2014 года население Украины сократилось в 2 раза
С начала 2014 года, когда на Украине происходили события Евромайдана, население страны сократилось в полтора-два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику и заявления украинских чиновников.
Так, согласно данным Госстата Украины, на 1 января 2014 года, на фоне развивающихся событий на Майдане и еще до свержения экс-президента Виктора Януковича, население страны составляло 45,4 млн человек.
Известно, что последние данные о численности населения украинский Госстат обнародовал в начале 2022 года, но позже, согласно решению правительства, служба перестала публиковать официальную статистику про количество жителей страны. Однако в мае 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин оценил численность населения на подконтрольной Киеву территории в 22-25 млн человек.
В свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с изданием назвал еще меньшую цифру. По его словам, население Украины сократилось примерно до 20 млн человек. Таким образом, в настоящий момент на Украине проживает вдвое меньше людей, чем до Евромайдана.
Отмечается, что отдельные показатели также демонстрируют демографический кризис в стране. Так, по данным Госстата, в сентябре 2013 года в украинские школы поступила 451 тысяча первоклассников, а в сентябре текущего года — лишь 243 тысячи. Снижение составило 46%.
По данным украинского аналитического ресурса Opendatabot, который ссылается на статистику Минюста, смертность на Украине в первом полугодии 2026-го в четыре раза превысила рождаемость, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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