С начала 2014 года, когда на Украине происходили события Евромайдана, население страны сократилось в полтора-два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику и заявления украинских чиновников.

Так, согласно данным Госстата Украины, на 1 января 2014 года, на фоне развивающихся событий на Майдане и еще до свержения экс-президента Виктора Януковича, население страны составляло 45,4 млн человек.

Известно, что последние данные о численности населения украинский Госстат обнародовал в начале 2022 года, но позже, согласно решению правительства, служба перестала публиковать официальную статистику про количество жителей страны. Однако в мае 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин оценил численность населения на подконтрольной Киеву территории в 22-25 млн человек.