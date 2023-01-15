Минобороны РФ заявило об успехах под Артемовском

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) развивали успех в направлении северных окраин Артемовска в ДНР и ж/д станции Соль. Российские военные уничтожили более 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны РФ в ходе воскресного брифинга.

В Киеве слышны взрывы

По данным ведомства, на краснолиманском направлении ликвидировано 115 военнослужащих и 6 транспортных средств.

На купянском направлении подразделения ЗВО уничтожили до 50 украинских военных, столько же – на южнодонецком направлении.

Российские ПВО за минувшие сутки сбили два БЛА, перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».

В Запорожской области российские военные поразили 103 артиллерийских подразделения ВСУ, уничтожили пусковую установку украинского ЗРК «Оса-АКМ».

Также в ходе спецоперации российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили склад боеприпасов ВСУ и базу ремонта РСЗО в ДНР.

Ранее Минобороны РФ подтвердило массированный удар по системе управления ВСУ 14 января.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУМинобороны РФ
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