Путин охарактеризовал динамику спецоперации как положительную

Президент России Владимир Путин считает, что у спецоперации на Украине положительная динамика, все действия развиваются по плану Минобороны и Генштаба. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

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«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И, надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», - заявил российский лидер.

Минобороны РФ подтвердило массированный удар по системе управления ВСУ, нанесенный 14 января.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаВоенная ОперацияСпецоперацияВладимир Путин
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