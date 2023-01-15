Путин охарактеризовал динамику спецоперации как положительную
Президент России Владимир Путин считает, что у спецоперации на Украине положительная динамика, все действия развиваются по плану Минобороны и Генштаба. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И, надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», - заявил российский лидер.
Минобороны РФ подтвердило массированный удар по системе управления ВСУ, нанесенный 14 января.
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