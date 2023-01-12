В ДНР заявили о серьезном продвижении ВС России под Артемовском

Как отметил советник, артиллерия РФ подавляет силы противника, «на некоторых участках они даже из окопов вылезти не могут». В частности, на донецком направлении уменьшилось количество обстрелов по городу.

«Это говорит о том, что наши войска начинают работать более эффективно. Поэтому у нас есть определенные продвижения по Авдеевскому направлению, у нас есть серьезное продвижение в районе Артемовска», — цитирует Кимаковского РИА Новости.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить линию фронта ВСУ в республике, напоминает RT.

