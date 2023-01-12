В ДНР заявили о серьезном продвижении ВС России под Артемовском
Российская армия серьезно продвинулась в районе Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
Как отметил советник, артиллерия РФ подавляет силы противника, «на некоторых участках они даже из окопов вылезти не могут». В частности, на донецком направлении уменьшилось количество обстрелов по городу.
«Это говорит о том, что наши войска начинают работать более эффективно. Поэтому у нас есть определенные продвижения по Авдеевскому направлению, у нас есть серьезное продвижение в районе Артемовска», — цитирует Кимаковского РИА Новости.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить линию фронта ВСУ в республике, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 675 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 541 / сут.
- Эксперты спрогнозировали рост ипотечного кредитования в России
- Путин сменил постпреда России при ЮНЕСКО
- В ДНР заявили о серьезном продвижении ВС России под Артемовском
- Москалькова: Создание гумкоридора не обсуждалось с омбудсменом Украины
- Глава МИД Эстонии призвал ЕС выслать еще больше российских дипломатов
- Назарбаева лишили звания почетного сенатора
- Легендарный гитарист Джефф Бек умер от внезапной инфекции
- В США пожаловались на «наводящие ужас» российские гиперзвуковые ракеты
- Объявлено место похорон первого президента Башкирии Рахимова
- Источник сообщил об обнаружении схрона диверсантов, планировавших теракты в Луганске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru