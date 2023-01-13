Минобороны РФ признало заслуги ЧВК «Вагнер» во взятии Соледара

Также Минобороны заявило, что целями наступления были изоляция района боевых действий, препятствование отправке в Соледар силами ВСУ резервов из соседних районов и недопущение выхода подразделений украинской армии из населенного пункта, а также огневая поддержка силами артиллерии и штурмовой авиации.



Вместе с тем ведомство признало заслугу ЧВК «Вагнер» в непосредственном штурме кварталов Соледара, занятых ВСУ, отметив мужество и самоотверженность добровольцев штурмовых отрядов.

Ранее житель освобожденного российскими силами Соледара в Донецкой народной республике заявил о колоссальных потерях украинских войск в городе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

