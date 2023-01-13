Минобороны РФ признало заслуги ЧВК «Вагнер» во взятии Соледара

Минобороны России отреагировало на сообщения о якобы попытках «украсть» у ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина заслуги победы в Соледаре. Представители ведомства заявили, что наступление осуществлялось «разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану», одной из задач наступления была блокировка города с севера и юга силами ВДВ. Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram-канале.

Войска ВСУ лишились порядка 200 бойцов в ходе контратаки на Соледар

Также Минобороны заявило, что целями наступления были изоляция района боевых действий, препятствование отправке в Соледар силами ВСУ резервов из соседних районов и недопущение выхода подразделений украинской армии из населенного пункта, а также огневая поддержка силами артиллерии и штурмовой авиации.

Вместе с тем ведомство признало заслугу ЧВК «Вагнер» в непосредственном штурме кварталов Соледара, занятых ВСУ, отметив мужество и самоотверженность добровольцев штурмовых отрядов.

Ранее житель освобожденного российскими силами Соледара в Донецкой народной республике заявил о колоссальных потерях украинских войск в городе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныЕвгений Пригожин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры