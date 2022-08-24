Удар по мосту или потеря левобережья? Зеленский нацелился на Крым

«Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами», — приводит его слова Reuters.

Также Зеленский отметил, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений для противостояния России, чем то количество, что было предоставлено ранее. По его словам, Украина не готова к прекращению огня и не станет стабилизировать ситуацию в зоне конфликта.

«В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы пояснили, что «Минска-3» не будет», - сказал украинский президент.