Удар по мосту или потеря левобережья? Зеленский нацелился на Крым
Зеленский грозится вернуть Крым, между тем в России предупредили о моментальном ударе по центру принятия решений в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Крымская платформа» 23 августа заявил, что Киев «заберет» у России Крым любыми средствами.
«Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами», — приводит его слова Reuters.
Также Зеленский отметил, что с каждым днем Киеву нужно еще больше западных вооружений для противостояния России, чем то количество, что было предоставлено ранее. По его словам, Украина не готова к прекращению огня и не станет стабилизировать ситуацию в зоне конфликта.
«В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы пояснили, что «Минска-3» не будет», - сказал украинский президент.
На фоне заявлений Зеленского бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative указал, что военная помощь Вашингтона может привести Украину к потере всего юга и левобережья Днепра. Он раскритиковал открытое письмо двадцати известных американцев-сторонников боевых действий под названием «США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно». Макгрегор отметил, что увеличение поставок вооружений со стороны США неизбежно приведет к росту эскалации конфликта.
«Боевые действия вошли в решающую стадию. Пора прекратить их. Вместо этого авторы письма пытаются закрепить провал. Они выступают за глубоко ошибочную стратегию, которая в лучшем случае приведет Украину к потере выхода к морю и превращение в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей», — спрогнозировал полковник и подчеркнул, что чем дольше продлится противостояние сторон, тем вероятнее, что ущерб Украине окажется непоправимым.
Со своей стороны, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не раз утверждал, что Украина понесет большие территориальные потери в ходе спецоперации. По его словам, США дадут возможность украинским властям закончить ее лишь в случае, когда они сами начнут ослабевать.
«То, что Украина понесет территориальные потери – я в этом не сомневаюсь. Это касается не только Крыма и Донбасса, но и тех территорий, которые контролируются сегодня ВС РФ. Чем дольше будет идти спецоперация, чем дольше Украина будет упираться в вопросах достижения каких-то договоренностей, тем больше потерь они будут нести. Американцы понимают, что Украина в этом противостоянии с Россией не выиграет. Когда США почувствуют, что эта спецоперация привела к их ослаблению, они ее [поддержку Киева - прим. НСН] прекратили бы», - отмечал сенатор.
Так, 17 августа США разрешили украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома. По его словам, согласно позиции Вашингтона, «Крым — это Украина», а оружие будет использоваться для самообороны.
«Конечно, мы не выбираем цели, и вcе, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению — самооборона», — цитирует представителя Белого дома издание Politico.
При этом в тот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью The Guardian заявил, что Киев планирует разрушить Крымский мост. По его словам, мост является «незаконной конструкцией». Подоляк также отметил, что сооружение имеет большое военное значение.
Между тем во вторник, 23 августа, Госдепартамент и посольство США призвали американских граждан «незамедлительно» покинуть территорию Украины из-за нестабильной ситуации и возможности эскалации боевых действий. Последний раз с аналогичным призывом к своим гражданам диппредставительство США в Киеве обращалось 14 июля. В свою очередь посольство Пакистана в Киеве во вторник также призвало своих граждан покинуть страну.
Эскалации конфликта украинские власти ожидают 24 августа, в День независимости Украины. Администрация Киева ввела запрет на проведение массовых мероприятий в городе с 22 по 25 августа из-за риска «ракетно-бомбовых ударов». В среду также будет полгода с начала российской военной операции в стране.
Российское Минобороны настаивает, что наносит удары только по военным объектам. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев в июне не исключил ударов «на поражение центров принятия решений», если Киев использует переданное ему западное оружие против российских территорий.
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