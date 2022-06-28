Сенатор Цеков: США продолжат помогать Украине до её полного поражения

Накануне сообщалось, что чиновники в Белом доме в США все больше сомневаются, что Украине удастся вернуть под свой контроль утраченные с начала российской спецоперации территории.

«То, что Украина понесет территориальные потери – я в этом не сомневаюсь. Это касается не только Крыма и Донбасса, но и тех территорий, которые контролируются сегодня ВС РФ. Чем дольше будет идти спецоперация, чем дольше Украина будет упираться в вопросах достижения каких-то договоренностей, тем больше потерь они будут нести. Американцы понимают, что Украина в этом противостоянии с Россией не выиграет. Но что касается помощи… Помогать будут. Потому что ***** (спецоперация – прим. НСН) на территории Украины, в которой участвуют граждане Украины, а не США, для них важна и нужна. Они считают, что таким образом она ослабит Россию», - сказал Цеков.

По его словам, власти США еще не понимают, что спецоперация неизбежно приведет к ослаблению их страны.