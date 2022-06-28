Сенатор Цеков: США продолжат помогать Украине до её полного поражения
Американцы стремятся ослабить Россию руками украинцев, но пока не понимают, что ослабляют себя, заявил в эфире НСН сенатор Сергей Цеков.
Украина понесет большие территориальные потери в ходе спецоперации, однако Соединенные Штаты дадут возможность украинским властям закончить ее лишь в случае, когда США сами начнут ослабевать, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что чиновники в Белом доме в США все больше сомневаются, что Украине удастся вернуть под свой контроль утраченные с начала российской спецоперации территории.
«То, что Украина понесет территориальные потери – я в этом не сомневаюсь. Это касается не только Крыма и Донбасса, но и тех территорий, которые контролируются сегодня ВС РФ. Чем дольше будет идти спецоперация, чем дольше Украина будет упираться в вопросах достижения каких-то договоренностей, тем больше потерь они будут нести. Американцы понимают, что Украина в этом противостоянии с Россией не выиграет. Но что касается помощи… Помогать будут. Потому что ***** (спецоперация – прим. НСН) на территории Украины, в которой участвуют граждане Украины, а не США, для них важна и нужна. Они считают, что таким образом она ослабит Россию», - сказал Цеков.
По его словам, власти США еще не понимают, что спецоперация неизбежно приведет к ослаблению их страны.
«Когда США почувствуют, что эта ***** (спецоперация – прим. НСН) привела к их ослаблению, они ее [поддержку Киева - прим. НСН] прекратили бы. Если бы они были людьми, способными адекватно мыслить, а не мыслить с имперских позиций, то они бы понимали, что в результате этой ***** (спецоперации – прим. НСН) американцы очень много теряют. Но они, на мой взгляд, пока этого не понимают. Осознание к ним придет только тогда, когда Украина потерпит полное поражение», - добавил Цеков.
На 28 июня российские военные и силы ДНР и ЛНР контролируют Херсонскую область, большую часть Запорожской области, часть Харьковской области, почти всю Луганскую область, за исключением Лисичанска, и часть Донецкой области.
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