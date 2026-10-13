Из-за землетрясения в Панаме пострадали более 6 тысяч человек

Свыше 6 тысяч человек пострадали после землетрясения в Панаме, при этом обошлось без жертв. Об этом рассказал президент республики Хосе Рауль Мулино.

«На настоящий момент обследовано 1 744 дома, пострадали 6 174 человека. Эта цифра будет обновляться по мере проверки», - цитирует политика ТАСС.

По словам президента, власти обеспечивают доставку продуктов и питьевой воды, восстановление дорог и мостов, подачи электричества. Мулино пообещал направить материалы для ремонта жилья и привлечь местных подрядчиков для возведения новых домов по проектам экспертов Национальной полиции.

Ранее в Панаме произошло мощное землетрясение магнитудой до 7,7, были повреждены жилые дома, больницы и церкви, напоминает 360.ru.

