Из-за землетрясения в Панаме пострадали более 6 тысяч человек
Свыше 6 тысяч человек пострадали после землетрясения в Панаме, при этом обошлось без жертв. Об этом рассказал президент республики Хосе Рауль Мулино.
«На настоящий момент обследовано 1 744 дома, пострадали 6 174 человека. Эта цифра будет обновляться по мере проверки», - цитирует политика ТАСС.
По словам президента, власти обеспечивают доставку продуктов и питьевой воды, восстановление дорог и мостов, подачи электричества. Мулино пообещал направить материалы для ремонта жилья и привлечь местных подрядчиков для возведения новых домов по проектам экспертов Национальной полиции.
Ранее в Панаме произошло мощное землетрясение магнитудой до 7,7, были повреждены жилые дома, больницы и церкви, напоминает 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп: Не верю, что Китай и Россия помогают Ирану
- В промзоне Невинномысска зафиксировали повреждения после атаки БПЛА
- Умер звезда сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митт
- При атаке БПЛА под Калугой повреждены школа и два частных дома
- Из-за землетрясения в Панаме пострадали более 6 тысяч человек
- Во Владивостоке 24,5 тысячи человек остались без света из-за непогоды
- В Госдуме рассказали, что в России пока не планируют сокращение рабочей недели
- Мерц исключил заключение дизельной сделки с Россией по примеру США
- Дальнобойщик поставил на место свердловского экс-депутата с номерами Х555ХХ66
- Директора по закупкам «Калашникова» судят за контрабанду запчастей из КНР