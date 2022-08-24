В Турции заявили, что Крым должен перейти Украине при подписании соглашения с Россией
Крым должен будет стать частью Украины, если между Москвой и Киевом будет подписано соглашение. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
По словам представителя турецкого лидера, позиция Анкары остается неизменной: Турция считает, что Россия незаконно «аннексировала» Крым, отмечает телеканал «360».
«Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между Россией и Украиной]», — заявил Калын в интервью телекомпании CNN.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Крым — неотъемлемая часть Украины и должен вернуться под контроль Киева, напоминает Ura.ru.
Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого большинство жителей республики проголосовало за ее вхождение в состав РФ. Украина, Евросоюз и США не признают независимость Крыма и присоединение этой территории к России. Согласно Конституции РФ, Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности, и направленные на отчуждение части территории страны действия или призывы к ним не допускаются.
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