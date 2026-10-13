Трамп: Не верю, что Китай и Россия помогают Ирану

По словам Трампа, он видит много комментариев от «радикальных левых идиотов и сумасшедших» о том, что Москва и Пекин помогают Тегерану.

«Если это и так, то очень немного. Но я не верю, что помощь вообще есть», - указал политик.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом рассказал, что РФ поставляет товары Ирану в рамках гуманитарного сотрудничества, две страны сохраняют достигнутый в прошлом году уровень торгово-экономических отношений, пишет Ura.ru.

