Трамп: Не верю, что Китай и Россия помогают Ирану

Президент США Дональд Трамп усомнился в помощи Ирану со стороны России и Китая. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

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По словам Трампа, он видит много комментариев от «радикальных левых идиотов и сумасшедших» о том, что Москва и Пекин помогают Тегерану.

«Если это и так, то очень немного. Но я не верю, что помощь вообще есть», - указал политик.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом рассказал, что РФ поставляет товары Ирану в рамках гуманитарного сотрудничества, две страны сохраняют достигнутый в прошлом году уровень торгово-экономических отношений, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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