В Крыму заявили о подготовке одобренных США провокаций Киева

Он рассказал, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг «натовским хлыстом активно загоняет своих подопечных» на заседание «по деоккупации» Крыма. В ходе встречи планируется создать новую точку эскалации конфликта на территории полуострова, который не признает США.

«Следует ожидать, что на заседании платформы Вашингтон попытается легализовать и даст отмашку украинским националистам на усиление антикрымских военных провокаций с применением натовских вооружений, прикрываясь тем, что страны альянса не признают российский статус Крыма», — отметил Мурадов.

По его словам, за «слив» и «утилизацию» несостоявшегося украинского государства лидерам киевского режима предоставят «достойное убежище».

В связи с этим Мурадов предполагает масштабирование российско-украинского конфликта, что соответствует реализации стратегии США по «изматыванию и истощению» Российской Федерации.

При этом постпред считает поражение России в украинском конфликте, о котором мечтает США, нереализуемым. Мурадов полагает, что стратегия кураторства и накачивания Киева вооружениями - «это такой же глупый и катастрофический просчет Запада», как с антироссийскими экономическими санкциями, пишет Газета.ru.

«Наши противники не учитывают, что перекачанный украинский «шарик» просто громко лопнет, наткнувшись на российскую иголку, которую Москва еще и не достала из своих арсеналов. А непосредственное вовлечение в конфликт блока НАТО — прямой маршрут к ядерной катастрофе, в которой победителей не будет. Во всяком случае, среди сражающихся сторон», — отметил политик.

Ранее американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский в интервью мексиканской газете El Universal заявил, что ослабление России с помощью поддержки Украины и коалиции западных стран – главная цель США.

