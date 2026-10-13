Директора по закупкам «Калашникова» судят за контрабанду запчастей из КНР

Следствие считает, что она и другие фигуранты дела в ходе выполнения гособоронзаказа организовали поставку из Китая некачественных комплектующих для автоматов АК-12. Их выдавали за российские. Ущерб концерну оценили в 37,8 млн рублей.

Гращенковой вменяют злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия. Преступная схема возникла в 2023 году, когда при модернизации автомата АК-12 калибра 5,45 мм концерну понадобились полуфабрикаты двух деталей, которые разрешалось закупать у сторонних организаций.

Владелец ООО «Ивановские ковши» Алексей Морохов предложил свои мощности для выполнения гособоронзаказа и поставил пробную партию, прошедшую входной контроль. При этом представителям концерна не сообщили, что детали изготовили в Китае по российским чертежам.

Экс-директора концерна арестовали в начале 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

