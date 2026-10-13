Директора по закупкам «Калашникова» судят за контрабанду запчастей из КНР
В Ижевске начали судить бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову, сообщает «Коммерсант».
Следствие считает, что она и другие фигуранты дела в ходе выполнения гособоронзаказа организовали поставку из Китая некачественных комплектующих для автоматов АК-12. Их выдавали за российские. Ущерб концерну оценили в 37,8 млн рублей.
Гращенковой вменяют злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия. Преступная схема возникла в 2023 году, когда при модернизации автомата АК-12 калибра 5,45 мм концерну понадобились полуфабрикаты двух деталей, которые разрешалось закупать у сторонних организаций.
Владелец ООО «Ивановские ковши» Алексей Морохов предложил свои мощности для выполнения гособоронзаказа и поставил пробную партию, прошедшую входной контроль. При этом представителям концерна не сообщили, что детали изготовили в Китае по российским чертежам.
Экс-директора концерна арестовали в начале 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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