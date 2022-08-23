Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину

Посольство США в Киеве призвало сограждан покинуть Украину на фоне возможной угрозы ракетных ударов. Об этом говорится в заявлении диппредставительства.

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«Госдепартамент владеет информацией, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни», — утверждают в посольстве.

Американцев призвали покинуть украинскую территорию. В посольстве указали, что ситуация с безопасностью в стране нестабильна и может ухудшиться без предупреждения, отмечает RT.

Гражданам США рекомендовали сохранять бдительность и заранее узнать расположение ближайших укрытий и бомбоубежищ, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Посольство СШАУкраина
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