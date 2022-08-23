Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину

«Госдепартамент владеет информацией, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни», — утверждают в посольстве.

Американцев призвали покинуть украинскую территорию. В посольстве указали, что ситуация с безопасностью в стране нестабильна и может ухудшиться без предупреждения, отмечает RT.

Гражданам США рекомендовали сохранять бдительность и заранее узнать расположение ближайших укрытий и бомбоубежищ, пишет Газета.ру.

