Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину
Посольство США в Киеве призвало сограждан покинуть Украину на фоне возможной угрозы ракетных ударов. Об этом говорится в заявлении диппредставительства.
«Госдепартамент владеет информацией, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни», — утверждают в посольстве.
Американцев призвали покинуть украинскую территорию. В посольстве указали, что ситуация с безопасностью в стране нестабильна и может ухудшиться без предупреждения, отмечает RT.
Гражданам США рекомендовали сохранять бдительность и заранее узнать расположение ближайших укрытий и бомбоубежищ, пишет Газета.ру.
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