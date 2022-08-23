Зеленский намерен вернуть Крым Украине любыми средствами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вернуть Крым в состав страны любыми средствами. Об этом он заявил на международном саммите «Крымской платформы».

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Зеленский не назвал конкретные средства возвращения полуострова, но отметил, что не намерен консультироваться в этом вопросе с другими странами.

Украинский также отметил, что «деградация России» началась после событий 2014 года, когда Крым перешел под контроль РФ. Он подчеркнул, что «все началось с Крыма и закончится Крымом».



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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:КрымВладимир Зеленский
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