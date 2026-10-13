В промзоне Невинномысска зафиксировали повреждения после атаки БПЛА

Массированную воздушную атаку отразили в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

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По оперативным данным, никто не пострадал.

«В Солнечнодольске последствий на земле нет. В промзоне Невинномысска зафиксированы повреждения от упавших обломков БПЛА», - написал глава региона в мессенджере «Макс».

Как отметил Владимиров, специалисты устраняют повреждения.

Ранее в Калужской области из-за атаки БПЛА было повреждено здание школы, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиСтавропольский Край

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