В промзоне Невинномысска зафиксировали повреждения после атаки БПЛА
13 октября 202608:40
Юлия Савченко
Массированную воздушную атаку отразили в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
По оперативным данным, никто не пострадал.
«В Солнечнодольске последствий на земле нет. В промзоне Невинномысска зафиксированы повреждения от упавших обломков БПЛА», - написал глава региона в мессенджере «Макс».
Как отметил Владимиров, специалисты устраняют повреждения.
Ранее в Калужской области из-за атаки БПЛА было повреждено здание школы, пишет Ura.ru.
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