Во Владивостоке 24,5 тысячи человек остались без света из-за непогоды
Более 24 тысяч жителей Владивостока остались без электричества после аварии на сетях. Об этом сообщило управление МЧС по Приморскому краю.
Известно, что на подстанции «Улисс» во Владивостоке произошло аварийное отключение из-за непогоды.
«Без электроснабжения остаются 142 многоквартирных и 6 частных домов с населением более 24,5 тысяч человек, а также 6 социально значимых объектов», - рассказали в МЧС.
Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.
Ранее в пригороде Владимира после атаки ВСУ отключились две электроподстанции, без света остались 5 тысяч человек, пишет 360.ru.
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