Умер звезда сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митт

«Местный чиновник подтвердил, что Ар Джей скончался в понедельник... Нам сказали, что он покончил с собой», - отмечает портал.

Правоохранители проводят расследование.

Ар Джей Митт известен по сериалу «Во все тяжкие», где он сыграл сына главного героя Уолтера Уайта-младшего. Актер страдал ДЦП, отмечает Ura.ru.

