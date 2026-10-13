Умер звезда сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митт

Актер Ар Джей Митт умер в возрасте 34 лет. Об этом пишет TMZ со ссылкой на власти американского штата Техас.

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«Местный чиновник подтвердил, что Ар Джей скончался в понедельник... Нам сказали, что он покончил с собой», - отмечает портал.

Правоохранители проводят расследование.

Ар Джей Митт известен по сериалу «Во все тяжкие», где он сыграл сына главного героя Уолтера Уайта-младшего. Актер страдал ДЦП, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС
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