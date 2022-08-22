«Паника и агония»: Украина атакует Крым и Мелитополь
ВСУ активно обстреливают Крым и подконтрольные России территории, на этом фоне жители Киева во всю готовятся к российскому ответу.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ вечером 21 августа отразили в Мелитополе три атаки беспилотников ВСУ. По его словам, украинские военные совершили налет на объекты, которые не являются военными. Также Владимир Рогов предположил, что подобным образом украинские военные пытаются препятствовать празднованию Дня флага России.
Кроме того, вечером 21 августа системы ПВО сработали в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес в Севастополе. На этом фоне губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал граждан сохранять спокойствие. Так, в районе мыса Херсонес находится одноименный военный аэродром, который сейчас не действует. Он относится к Гагаринскому району Севастополя, там периодически проводятся полетные упражнения авиации Черноморского флота.
Развожаев также объяснил сигналы, которые до этого раздавались в районе мыса. По словам губернатора, сигнал о введении режима боевой готовности прозвучал в воинской части.
«В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации», — добавил он.
Немногим ранее ПВО защитила и аэродром Бельбек в Севастополе. Михаил Развожаев уточнял, что были отработаны очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории. При этом системы ПВО уже сбивали беспилотник у аэродрома вечером 18 августа.
Так, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет 21 августа заявил, что атака украинских беспилотников на полуостров является «агонией киевского режима». Он подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем властей и Вооруженных сил, поводов для беспокойства нет.
«Атака беспилотников на Крым — агония киевского режима, имитация деятельности и стремление заверить западных кураторов в своей боеспособности. Причин для паники нет. Беспилотники не представляют никакой угрозы. По имеющейся предварительной информации, большинство из них не несет никакого боевого заряда», — сказал он РИА Новости и призвал жителей региона не снимать и не выкладывать в соцсети работу системы ПВО.
Между тем Украина готовится ко Дню независимости 24 августа. На этом фоне власти Киева в целях безопасности отменили все массовые мероприятия на 23-24 августа. А в Харьковской области ввели удлиненный комендантский час с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа. В свою очередь Укрзализниця (украинская железная дорога – ред. НСН) отменила поезда в Харьков. Чиновникам же и депутатам в Киеве посоветовали работать не из правительственного квартала, а из дома всю следующую неделю.
При этом офисы в центре Киева также переводят на удаленку. Как сообщили представители ряда компаний интернет-газете «Страна», всю следующую неделю они будут работать дистанционно по просьбе арендодателей. Также работники бюджетных организаций рассказали «Стране» о том, что на праздники им рекомендовали сидеть дома и не выезжать в центр.
На фоне паники Киева официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 21 августа заявил, что в Одесской области ракетами «Калибр» был уничтожен склад боеприпасов для РСЗО HIMARS и западных зенитных комплексов. Также Конашенков сообщил о ликвидации в районе Цукурино пункта временной дислокации боевиков «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ).
Помимо этого, накануне Конашенков сообщил, что в районе Андреевки Харьковской области в результате удара высокоточным оружием по позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников были ликвидированы более 100 боевиков, в том числе до 20 американцев.
В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров 21 августа сообщил, что Вооруженные силы РФ взяли поселок Пески под Донецком под полный контроль. О штурме Песков 7 августа рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Тогда он говорил, что поселок «дозачищают».
«Пески брать было сложно — противник там буквально вгрызся в землю: даже между подвалами домов были прорыты тоннели», — заявлял он.
На фоне ликвидации иностранных наемников президент Украины Владимир Зеленский 22 августа заявил, что предстоящий трибунал над пленными бойцами украинской армии в ДНР может стать «последней чертой», за которой Киев откажется от мирных переговоров.
«Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления… Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны», — пояснил он в своем Telegram-канале.
Так, речь идет о предстоящем рассмотрении уголовного дела в отношении боевиков, взятых в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе «Азовсталь». Еще 20 июля глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявляла, что ДНР активно работает с Луганской Народной Республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками.
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