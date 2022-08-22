«Паника и агония»: Украина атакует Крым и Мелитополь

Кроме того, вечером 21 августа системы ПВО сработали в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес в Севастополе. На этом фоне губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал граждан сохранять спокойствие. Так, в районе мыса Херсонес находится одноименный военный аэродром, который сейчас не действует. Он относится к Гагаринскому району Севастополя, там периодически проводятся полетные упражнения авиации Черноморского флота.

Развожаев также объяснил сигналы, которые до этого раздавались в районе мыса. По словам губернатора, сигнал о введении режима боевой готовности прозвучал в воинской части.

«В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации», — добавил он.

Немногим ранее ПВО защитила и аэродром Бельбек в Севастополе. Михаил Развожаев уточнял, что были отработаны очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории. При этом системы ПВО уже сбивали беспилотник у аэродрома вечером 18 августа.