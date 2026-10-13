В Госдуме рассказали, что в России пока не планируют сокращение рабочей недели

Законодательно сокращать рабочую неделю в России в ближайшее время не планируют. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова в беседе с ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможности сокращения рабочей недели из-за автоматизации труда нейросетями, парламентарий отметила, что сейчас реальные компромиссы - удаленная работа и гибкий график - складываются на уровне правил определенных компаний.

«Для работодателей это инструмент удержания сотрудников. Но закон, который официально сокращал бы количество рабочих дней в неделе, в ближайшее время точно не планируется», - указала Лантратова.

По ее словам, автоматизация рабочих процессов увеличивает производительность в важных сферах, однако не отменяет физического присутствия работника. Кроме того, Лантратова подчеркнула, что отдельные организации пробуют вводить четырехдневную рабочую неделю, но это локальные эксперименты.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков призвал россиян не ждать перехода на четырехдневную рабочую неделю на федеральном уровне, пишет 360.ru.

