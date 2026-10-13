Мерц исключил заключение дизельной сделки с Россией по примеру США

По его словам, Германия и Европа не станут вслед за Вашингтоном заключать подобное соглашение, так как такое решение «неприемлемо». «Россия будет вести серьезные переговоры только под давлением, поэтому мы придерживаемся наших санкций против нее», — заявил глава правительства. Мерц также высказался в поддержку Украины и администрации президента Владимира Зеленского.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение заключить с Россией сделку по дизельному топливу является верным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

