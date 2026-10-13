Мерц исключил заключение дизельной сделки с Россией по примеру США
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил возможность заключения сделки с Москвой по дизельному топливу, сообщает Der Spiegel.
По его словам, Германия и Европа не станут вслед за Вашингтоном заключать подобное соглашение, так как такое решение «неприемлемо». «Россия будет вести серьезные переговоры только под давлением, поэтому мы придерживаемся наших санкций против нее», — заявил глава правительства. Мерц также высказался в поддержку Украины и администрации президента Владимира Зеленского.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение заключить с Россией сделку по дизельному топливу является верным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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