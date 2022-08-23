Посольство Пакистана призвало своих граждан покинуть Украину
Посольство Пакистана в Киеве призвало своих граждан немедленно покинуть Украину в целях безопасности. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в аккаунте в Twitter.
Ранее с соответствующим призывом к американским гражданам выступил Госдепартамент США. В ведомстве заявили, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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