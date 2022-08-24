Американский полковник предсказал потерю Украиной всего юга

Украинские власти могут лишиться всего юга и левобережье Днепра, если конфликт затянется из-за увеличения военной помощи со стороны Соединенных Штатов, сообщил изданию American Conservative экс-советник главы Минобороны полковник Дуглас Макгрегор.

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Он выступил с критикой открытого письма «США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно», за подписью двадцати известных американцев-сторонников конфликта между Россией и Украиной. Как считает полковник, увеличение поставок вооружений приведет к росту эскалации конфликта.

Макгрегор отмечает, что боевые действия, которые вошли в решающую стадию, необходимо прекратить, однако авторы письма пытаются закрепить провал.

Чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Киеву окажется «непоправимым», отметил бывший советник.

Ранее Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден проигрывает битву с Россией за Украину.

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