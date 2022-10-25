Ракеты, танки и дроны: Россию подталкивают к жесткому ответу на обстрелы ВСУ
ВСУ продолжают активно обстреливать территории РФ, на этом фоне российские политики призывают командование к радикальным мерам.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабым ответ на обстрелы со стороны Украины новых регионов, вошедших в состав России. Об этом он порассуждал в аудиосообщении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
По его словам, необходимы более жесткие меры, «чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону». Кадыров отметил, что спецоперация в настоящее время идет уже на территории России. При этом глава Чечни подчеркнул, что очень недоволен сложившейся ситуацией.
«Я вам даю слово... мы их уничтожим, сколько бы их не было, сколько бы их туда не отправили, сколько бы они не отправили своих войск», - пообещал глава Чечни.
Кадыров также назвал происходящее на Украине «войной христиан и мусульман с сатанизмом» и призвал кавказцев участвовать в спецоперации, задав им риторический вопрос: «Что, вы хотите друг за друга выйти замуж?».
Так, глава Чечни не раз выступал с критикой хода специальной военной операции на Украине. Поле отвода войск из Красного Лимана он раскритиковал Генштаб, связав это решение с «армейским непотизмом». Ответственность он возложил на командующего Центральным военным округом генерала-полковника Александра Лапина, который руководил обороной Лимана. По мнению Кадырова, Лапин не обеспечил бойцов необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов.
Однако позднее, когда командующим спецоперации назначили Сергея Суровикина, Кадыров выразил уверенность, что генералу удастся улучшить ситуацию на фронте. Он отметил, что лично знает Суровикина «уже почти 15 лет», охарактеризовав его как «настоящего генерала и воина, опытного, волевого и дальновидного командующего», для которого патриотизм, честь и достоинство «всегда стоят превыше всего».
При этом после назначения Суровикина и теракта на Крымском мосту Россия высокоточным оружием большой дальности 10 октября нанесла массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».
А председатель Госдумы Вячеслав Володин 13 октября опубликовал в своем Telegram-канале карту Украины, на которой были обозначены регионы с поврежденной инфраструктурой, и заявил, что «нигде в мире с террористами переговоров не ведут».
«Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким», — написал Володин.
Между тем Россия наращивает выпуск военной техники и вооружения. Как заявил 24 октября зампред Совбеза Дмитрий Медведев, страна увеличивает выпуск танков, высокоточных ракет и дронов.
«Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Однако обстрелы российских территорий каждый день лишь усиливаются. Так, 25 октября ВСУ обстреляли частный сектор города Золотое-2 в ЛНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как отметил мэр города Первомайск Сергей Колягин, удар пришелся по жилому сектору.
«Вооруженные формирования Украины обстреляли город Золотое-2. Снаряды "легли" в частном секторе в тот момент, когда люди мирно спали», - написал он в своем Telegram-канале.
А 20 октября вечером ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, 11 ракет сбили подразделения ПВО, а одна упала в район Антоновского моста. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара ВСУ по переправе погибли три человека, ранены еще десять.
Тем временем украинские войска уже начали предпринимать и попытки наступательных действий на Херсон. Как сообщил 20 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские военнослужащие применили танковый резерв против ВСУ в районе села Суханово и сорвали наступление. Представитель ведомства пояснил, что после сорванного наступления украинские силы беспорядочно бежали с фронта. По данным Конашенкова, ВСУ смогли вклиниться в оборону российский войск у Суханово, но в результате контратаки резерва из засады нападение было отбито.
Сергей Суровикин подчеркивал, что дальнейшие планы российских военных и действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. ВС РФ будут действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений, заключил он.
При этом Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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