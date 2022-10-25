Ракеты, танки и дроны: Россию подталкивают к жесткому ответу на обстрелы ВСУ

По его словам, необходимы более жесткие меры, «чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону». Кадыров отметил, что спецоперация в настоящее время идет уже на территории России. При этом глава Чечни подчеркнул, что очень недоволен сложившейся ситуацией.

«Я вам даю слово... мы их уничтожим, сколько бы их не было, сколько бы их туда не отправили, сколько бы они не отправили своих войск», - пообещал глава Чечни.

Кадыров также назвал происходящее на Украине «войной христиан и мусульман с сатанизмом» и призвал кавказцев участвовать в спецоперации, задав им риторический вопрос: «Что, вы хотите друг за друга выйти замуж?».