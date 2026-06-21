СМИ: Рост ударов баллистическими ракетами РФ вызвал озабоченность в Киеве
Москва серьезно нарастила удары баллистическими ракетами по Украине, сообщает The New York Times.
По данным издания, это вызывает серьезную озабоченность у Киева. Это происходит на фоне роста производства российских ракет. На данном фоне количество атак увеличиваются ежемесячно. Количество ударов по сравнению с 2023 годом выросло более чем в 12 раз. Украина, которая после распада СССР растеряла значительную часть своего военно-промышленного комплекса, быстро истощила ограниченные запасы баллистических советских ракет «Точка».
Единственная поддерживаемая государством программа разработки новой баллистической ракеты «Сапсан» затянулась на годы, не принеся конкретных результатов, говорится в статье. Пытаясь компенсировать это, Киев лоббировал у стран-партнеров поставку баллистических ракет.
Только за минувшую неделю российские военные нанесли семь ударов возмездия по объектам вражеского оборонно-промышленного комплекса в ответ на теракты против мирного населения.
Ранее стало известно, что в ночь на 21 июня РФ нанесла массированный удар по объектам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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