По данным издания, это вызывает серьезную озабоченность у Киева. Это происходит на фоне роста производства российских ракет. На данном фоне количество атак увеличиваются ежемесячно. Количество ударов по сравнению с 2023 годом выросло более чем в 12 раз. Украина, которая после распада СССР растеряла значительную часть своего военно-промышленного комплекса, быстро истощила ограниченные запасы баллистических советских ракет «Точка».

Единственная поддерживаемая государством программа разработки новой баллистической ракеты «Сапсан» затянулась на годы, не принеся конкретных результатов, говорится в статье. Пытаясь компенсировать это, Киев лоббировал у стран-партнеров поставку баллистических ракет.

Только за минувшую неделю российские военные нанесли семь ударов возмездия по объектам вражеского оборонно-промышленного комплекса в ответ на теракты против мирного населения.

Ранее стало известно, что в ночь на 21 июня РФ нанесла массированный удар по объектам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

