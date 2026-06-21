СМИ: Рост ударов баллистическими ракетами РФ вызвал озабоченность в Киеве

Москва серьезно нарастила удары баллистическими ракетами по Украине, сообщает The New York Times.

Песков назвал впечатляющими результаты ударов ВС РФ по территории Украины

По данным издания, это вызывает серьезную озабоченность у Киева. Это происходит на фоне роста производства российских ракет. На данном фоне количество атак увеличиваются ежемесячно. Количество ударов по сравнению с 2023 годом выросло более чем в 12 раз. Украина, которая после распада СССР растеряла значительную часть своего военно-промышленного комплекса, быстро истощила ограниченные запасы баллистических советских ракет «Точка».

Единственная поддерживаемая государством программа разработки новой баллистической ракеты «Сапсан» затянулась на годы, не принеся конкретных результатов, говорится в статье. Пытаясь компенсировать это, Киев лоббировал у стран-партнеров поставку баллистических ракет.

Только за минувшую неделю российские военные нанесли семь ударов возмездия по объектам вражеского оборонно-промышленного комплекса в ответ на теракты против мирного населения.

Ранее стало известно, что в ночь на 21 июня РФ нанесла массированный удар по объектам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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