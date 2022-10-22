В Белгородской области заявили о росте числа пострадавших при обстреле Шебекино

«Сегодня в результате обстрела города Шебекино пострадали 14 человек. Двое из них, к сожалению, погибли до приезда скорой медицинской помощи — это мужчина и четырнадцатилетний ребёнок», — цитирует его RT.

Иконников уточнил, что пять человек госпитализированы, один - в тяжёлом состоянии. Он находится в больнице № 2 города Белгорода, еще четверо - в Шебекинской ЦРБ, у троих из них в тяжёлое состояние.

Утром 22 октября город Шебекино Белгородской области обстреляли ВСУ.

