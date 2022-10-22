В Белгородской области заявили о росте числа пострадавших при обстреле Шебекино
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что в результате обстрела ВСУ число раненых в городе Шебекино Белгородской области выросло до 12 человек, ещё двое погибли, передает ТАСС.
«Сегодня в результате обстрела города Шебекино пострадали 14 человек. Двое из них, к сожалению, погибли до приезда скорой медицинской помощи — это мужчина и четырнадцатилетний ребёнок», — цитирует его RT.
Иконников уточнил, что пять человек госпитализированы, один - в тяжёлом состоянии. Он находится в больнице № 2 города Белгорода, еще четверо - в Шебекинской ЦРБ, у троих из них в тяжёлое состояние.
Утром 22 октября город Шебекино Белгородской области обстреляли ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru