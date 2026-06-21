В Берлине прошла большая демонстрация за мир с Россией
Демонстрация за мир с Россией прошла в центре Берлина (ФРГ), сообщает ТАСС.
Акция состоялась в преддверии 85-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз. Девиз мероприятия - «Мир! Россия не является нашим врагом!». Демонстрация прошла у Бранденбургских ворот. В ней приняли участие несколько сотен человек.
На развернутых демонстрантами транспарантах были размещены призывы не забывать, что Москва является другом Берлина. Также участники призывали остановить расширение НАТО на восток и отменить санкции в отношении РФ. На мероприятии можно было увидеть флаги с голубем мира и российские триколоры.
У мемориала собравшиеся почтили память жертв Второй мировой войны, возложив цветы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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