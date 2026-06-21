Маск: США следует отправить бюджетные деньги напрямую людям

По его словам, пока рост цен на товары и услуги превышает увеличение денежной массы, что будет иметь место в случае с искусственным интеллектом и роботами, инфляции не будет. «По сути, я предсказываю, что мы будем отчаянно бороться с дефляцией», — заявил миллиардер.

Так Маск отреагировал на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о желании администрации США стать совладельцем каждой крупной американской ИИ-компании, что может стать «суверенным фондам благосостояния».

Ранее Илон Маск стал первым триллионером в истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

