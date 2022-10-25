Кадыров назвал слабой реакцию на обстрелы новых регионов России
Россия «отвечает слабо» на обстрелы украинской армией новых регионов РФ, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Соответствующее аудиообращение политика опубликовано в его Telegram-канале.
«По-моему, мы слабо отвечаем на эти атаки со стороны ВСУ. Если украинские снаряды летят на нашу территорию, надо в ответ стирать с лица земли города Украины, чтобы видно было дальний горизонт», — заявил глава Чечни.
Кадыров выразил мнение о необходимости более жестких мер, чтобы противник понимал, что нельзя «даже подумать стрелять в нашу сторону», пишет Ura.ru.
Как отметил глава Чечни, спецоперация идет уже на российской территории РФ, и руководитель республики указал, что очень недоволен сложившейся ситуацией. В то же время Кадыров считает, что «большего и худшего» не будет. По словам политика, «у Европы нет сил». Кадыров подчеркнул, что Россия справится с силами противника, «сколько бы они ни отправили своих войск», пишет Газета.ру.
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