Кадыров назвал слабой реакцию на обстрелы новых регионов России

«По-моему, мы слабо отвечаем на эти атаки со стороны ВСУ. Если украинские снаряды летят на нашу территорию, надо в ответ стирать с лица земли города Украины, чтобы видно было дальний горизонт», — заявил глава Чечни.

Кадыров выразил мнение о необходимости более жестких мер, чтобы противник понимал, что нельзя «даже подумать стрелять в нашу сторону», пишет Ura.ru.

Как отметил глава Чечни, спецоперация идет уже на российской территории РФ, и руководитель республики указал, что очень недоволен сложившейся ситуацией. В то же время Кадыров считает, что «большего и худшего» не будет. По словам политика, «у Европы нет сил». Кадыров подчеркнул, что Россия справится с силами противника, «сколько бы они ни отправили своих войск», пишет Газета.ру.

