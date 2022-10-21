Киев подтвердил удар по переправе в Херсоне

Официальный представитель Оперативного командования вооруженных сил Украины «Юг» Наталья Гуменюк подтвердила удар ВСУ по Антоновском мосту в Херсоне. При это она утверждает, что на переправе «гражданских не было», так как обстрел происходил во время комендантского часа.

Гуменюк предположила, что пострадали переодетые российские военные, а не мирные граждане, передает «Громадське».

Украинские власти заявили о разрушениях гидротехнических сооружений в Кривом Роге

Комендантский час в Херсонской области был введен из-за военного положения, он действует с 22:00 до 05:00 часов. О гибели двух человек при обстреле переправы первым сообщил председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Сообщение появилось на сайте агентства в 2:10.

Позднее, уже около 8 часов утра пятницы, об обстреле сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его данным, в районе Антоновского моста погибли четыре жителя Херсона, еще 13 человек были ранены.

Эвакуация жителей Херсона на левый берег Днепра была объявлена 18 октября.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелВСУХерсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры