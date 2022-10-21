Киев подтвердил удар по переправе в Херсоне
Официальный представитель Оперативного командования вооруженных сил Украины «Юг» Наталья Гуменюк подтвердила удар ВСУ по Антоновском мосту в Херсоне. При это она утверждает, что на переправе «гражданских не было», так как обстрел происходил во время комендантского часа.
Гуменюк предположила, что пострадали переодетые российские военные, а не мирные граждане, передает «Громадське».
Комендантский час в Херсонской области был введен из-за военного положения, он действует с 22:00 до 05:00 часов. О гибели двух человек при обстреле переправы первым сообщил председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Сообщение появилось на сайте агентства в 2:10.
Позднее, уже около 8 часов утра пятницы, об обстреле сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его данным, в районе Антоновского моста погибли четыре жителя Херсона, еще 13 человек были ранены.
Эвакуация жителей Херсона на левый берег Днепра была объявлена 18 октября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+9 761 / сут.
Умерли
389 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+15 672 / сут.
- Синоптик: в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления
- Мобильные военкоматы уберут с российско-грузинской границы
- Губернатор Белгородской области сообщил о новом обстреле села Муром
- Французский футболист Франк Рибери объявил о завершении карьеры
- Шойгу вручил Золотые Звезды героям СВО на Украине
- В Госдуме попросили проверить необходимость призыва педагога из Кировской области
- Лукашенко пригласил сотрудников СБУ на личную беседу
- Песков назвал причину отстранения России от расследования диверсий на «Северных потоках»
- Отцов двоих детей не призовут, если их жены беременны
- Кадыров сообщил о взятии в Донбассе укреплений ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru