Киев подтвердил удар по переправе в Херсоне

Официальный представитель Оперативного командования вооруженных сил Украины «Юг» Наталья Гуменюк подтвердила удар ВСУ по Антоновском мосту в Херсоне. При это она утверждает, что на переправе «гражданских не было», так как обстрел происходил во время комендантского часа.

Гуменюк предположила, что пострадали переодетые российские военные, а не мирные граждане, передает «Громадське».