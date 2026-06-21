СМИ: В Воронеже таксист выгнал беременную пассажирку из машины
В Воронеже водитель такси выгнал беременную пассажирку из транспортного средства из-за невыгодного заказа, сообщает Telegram-канал «Лента новостей».
По словам женщины, шофер отказался везти её в поликлинику, посчитав стоимость поездки слишком низкой. Валентина беременна и страдает от защемления нерва, из-за чего с трудом может передвигаться. Несмотря на это, мужчина остановил автомобиль и потребовал вызвать другое такси.
Оставшись на улице, пассажирка не смогла сдержать слёз. Женщина добивается наказания для водителя, направив жалобу в сервис перевозок.
Ранее в Госдуме оценили результат запрета на работу мигрантов в такси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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