Минобороны: Киев готовит провокацию с обстрелом гражданских лиц наемниками
Украинские власти готовят в Харьковской области провокацию с обстрелом мирных жителей наемниками. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.
Как отметили в ведомстве, Киев готовит «кровавую провокацию с гибелью собственных граждан» с целью обвинения России в военном преступлении, пишет «Свободная пресса».
«24 октября с. г. в городе Волчанске Харьковской области во время раздачи продуктовой помощи жителям подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий», — приводит сообщение штаба ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что киевский режим спланировал теракт, чтобы дискредитировать российские Вооруженные силы и обвинить РФ в убийстве гражданского населения, отмечает РЕН ТВ.
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