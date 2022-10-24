Минобороны: Киев готовит провокацию с обстрелом гражданских лиц наемниками

Как отметили в ведомстве, Киев готовит «кровавую провокацию с гибелью собственных граждан» с целью обвинения России в военном преступлении, пишет «Свободная пресса».

«24 октября с. г. в городе Волчанске Харьковской области во время раздачи продуктовой помощи жителям подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий», — приводит сообщение штаба ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что киевский режим спланировал теракт, чтобы дискредитировать российские Вооруженные силы и обвинить РФ в убийстве гражданского населения, отмечает РЕН ТВ.

