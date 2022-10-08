Суровикин возглавил объединенную группировку войск в зоне СВО
Генерал Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны России.
«Решением министра обороны Российской Федерации командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», — сказал Конашенков на брифинге в субботу, 8 октября.
Сергей Суровикин являлся главкомом ВКС с октября 2017 года. В том же году получил Звезду Героя России. Он участвовал во Второй чеченской войне и военной операции в Сирии, в конфликте на территории Таджикистана.
Ранее о должности командующего объединенной группировкой войск в СВО не сообщалось, отмечает РБК. По мнению военкора Юрия Котенка, полномочия Суровикина - «на уровне начальника Генерального Штаба, если не выше», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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