Иранская делегация прибыла в Швейцарию для переговоров с США
Делегация Ирана прибыла в Швейцарию для участия в технических переговорах с представителями США, сообщает Fars News.
По данным агентства, встреча пройдет 21 июня. Иранские дипломаты прилетели на самолете с надписью «Минаб-168», символизирующей количество детей, погибших при ударе американских военных по школе в Минабе.
Швейцарский МИД приветствовал прибытие дипломатов. Уточняется, что встреча организована для контроля за выполнением обязательств США.
Ранее СМИ назвали причину отмены переговоров Ирана и США в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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