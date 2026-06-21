Иранская делегация прибыла в Швейцарию для переговоров с США

По данным агентства, встреча пройдет 21 июня. Иранские дипломаты прилетели на самолете с надписью «Минаб-168», символизирующей количество детей, погибших при ударе американских военных по школе в Минабе.

Швейцарский МИД приветствовал прибытие дипломатов. Уточняется, что встреча организована для контроля за выполнением обязательств США.

Ранее СМИ назвали причину отмены переговоров Ирана и США в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

