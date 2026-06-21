Иранская делегация прибыла в Швейцарию для переговоров с США

Делегация Ирана прибыла в Швейцарию для участия в технических переговорах с представителями США, сообщает Fars News.

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По данным агентства, встреча пройдет 21 июня. Иранские дипломаты прилетели на самолете с надписью «Минаб-168», символизирующей количество детей, погибших при ударе американских военных по школе в Минабе.

Швейцарский МИД приветствовал прибытие дипломатов. Уточняется, что встреча организована для контроля за выполнением обязательств США.

Ранее СМИ назвали причину отмены переговоров Ирана и США в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАИран

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