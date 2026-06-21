Повлияет ли «ужесточение» визовых правил на популярность туров в Японию у россиян

ДОРОГИЕ ВИЗЫ

Накануне издание «The Japan Times» сообщило, что власти Японии приняли решение повысить визовые сборы для иностранцев. Отмечается, что это произойдет впервые с 1978 года.

Согласно информации источника, стоимость виз вырастет в пять раз: с ¥3 тысяч (примерно 1,3 тысячи рублей) до ¥15 тысяч (около 6,8 тысячи рублей) за однократную визу и с ¥6 тысяч (около 2,7 тысячи рублей) до ¥30 тысяч (примерно 13,6 тысячи рублей) за многократную визу. Новые сборы будут применяться к заявлениям, поданным 1 июля или позднее.

Японские власти объявили, что пошли на такой шаг из-за высоких показателей инфляции и ослабления иены. Уточняется, что правительство Японии планирует использовать дополнительные доходы для расширения программ на японском языке и усиления мер по борьбе с незаконным пребыванием в стране.