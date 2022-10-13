Володин показал масштабы ударов по Украине после теракта на Крымском мосту

В минувшую субботу на Крымском мосту произошел теракт: взорвалась фура, в результате загорелись несколько цистерн с топливом, проходивших по железнодорожной части переправы, а также частично обрушились два автомобильных пролета. Позже ФСБ заявила, что организатором взрыва был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, напоминает телеканал 360. Кроме того, к инциденту причастны граждане Украины, Грузии и Армении, пишет Свободная пресса. После теракта российские военные начали наносить массированные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и связи. В последние дни спецслужбы РФ пресекли несколько терактов, готовившихся гражданами Украины.

Володин опубликовал в своем Telegram-канале карту ударов Вооруженных сил по критической инфраструктуре, используемой украинской армией. Политик подчеркнул, что ВС РФ ударили по более чем 70 объектам энергетики, и Украина потеряла половину генерирующих мощностей.



«Нигде в мире с террористами переговоров не ведут. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким. Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Кто окажет сопротивление — уничтожены», — написал Володин.

