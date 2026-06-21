МО: За ночь силы ПВО сбили почти 240 БПЛА ВСУ

В ведомстве рассказали, что дроны ВСУ были сбиты над Астраханским, Белгородским, Брянским, Курским, Орловским и Ростовским регионами. Кроме того, украинские БПЛА также были уничтожены над Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями, добавили в МО.

Ранее глава президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в интервью НСН заявил, что ВСУ используют волновую тактику, из-за которой беспилотникам в редких случаях удается прорваться, несмотря на высокую надежность многоярусной системы ПВО Москвы, окружающей город.