МО: За ночь силы ПВО сбили почти 240 БПЛА ВСУ
Минувшей ночью 21 июня российские силы ПВО ликвидировали 239 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что дроны ВСУ были сбиты над Астраханским, Белгородским, Брянским, Курским, Орловским и Ростовским регионами. Кроме того, украинские БПЛА также были уничтожены над Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями, добавили в МО.
Ранее глава президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в интервью НСН заявил, что ВСУ используют волновую тактику, из-за которой беспилотникам в редких случаях удается прорваться, несмотря на высокую надежность многоярусной системы ПВО Москвы, окружающей город.
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