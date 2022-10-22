«Укрэнерго» оценило масштаб повреждений энергосистемы после обстрелов ВС РФ 22 октября

Масштаб повреждений украинской энергосистемы от обстрелов ВС РФ 22 октября сопоставим с событиями 10, 11 и 12 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную энергетическую компанию «Укрэнерго».

СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

По данным компании, ограничены поставки электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Полтавской и других регионах Украины.

Сотрудники «Укрэнерго» «принимают все меры для как можно более быстрого восстановления электроснабжения», пишет Газета.ru.

Когда будет восстановлено электричество на Украине, не уточняется.

Ранее в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Украины ввели временное ограничение на подачу электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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