«Укрэнерго» оценило масштаб повреждений энергосистемы после обстрелов ВС РФ 22 октября
Масштаб повреждений украинской энергосистемы от обстрелов ВС РФ 22 октября сопоставим с событиями 10, 11 и 12 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную энергетическую компанию «Укрэнерго».
По данным компании, ограничены поставки электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Полтавской и других регионах Украины.
Сотрудники «Укрэнерго» «принимают все меры для как можно более быстрого восстановления электроснабжения», пишет Газета.ru.
Когда будет восстановлено электричество на Украине, не уточняется.
Ранее в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Украины ввели временное ограничение на подачу электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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