«Укрэнерго» оценило масштаб повреждений энергосистемы после обстрелов ВС РФ 22 октября

По данным компании, ограничены поставки электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Полтавской и других регионах Украины.

Сотрудники «Укрэнерго» «принимают все меры для как можно более быстрого восстановления электроснабжения», пишет Газета.ru.

Когда будет восстановлено электричество на Украине, не уточняется.

Ранее в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Украины ввели временное ограничение на подачу электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

