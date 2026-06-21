СМИ: Отказ ЕС от газа из России создаст зависимость от поставок

Там указали, что исключение одного источника из предложения европейского энергетического рынка не считается диверсификацией. Это является созданием зависимости от другого источника, в данном случае — от сжиженного газа.

Такая ситуация повышает риски, связанные со стоимостью топлива, и в определенной мере с объемом, поскольку СПГ является ресурсом, который получают готовые заплатить больше заказчики.

Ранее в ЕС потребовали от Турции не поставлять российский газ в Европу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

