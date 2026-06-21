СМИ: Отказ ЕС от газа из России создаст зависимость от поставок

Отказ европейского союза от газа из России создаст зависимость от поставок сжиженного природного газа и не станет диверсификацией, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную энергетическую компанию Словакии SPP.

Словакия ведет переговоры о поставках газа из России в 2027 году

Там указали, что исключение одного источника из предложения европейского энергетического рынка не считается диверсификацией. Это является созданием зависимости от другого источника, в данном случае — от сжиженного газа.

Такая ситуация повышает риски, связанные со стоимостью топлива, и в определенной мере с объемом, поскольку СПГ является ресурсом, который получают готовые заплатить больше заказчики.

Ранее в ЕС потребовали от Турции не поставлять российский газ в Европу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Российский ГазЕвросоюз

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