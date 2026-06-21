СМИ: Отказ ЕС от газа из России создаст зависимость от поставок
Отказ европейского союза от газа из России создаст зависимость от поставок сжиженного природного газа и не станет диверсификацией, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную энергетическую компанию Словакии SPP.
Там указали, что исключение одного источника из предложения европейского энергетического рынка не считается диверсификацией. Это является созданием зависимости от другого источника, в данном случае — от сжиженного газа.
Такая ситуация повышает риски, связанные со стоимостью топлива, и в определенной мере с объемом, поскольку СПГ является ресурсом, который получают готовые заплатить больше заказчики.
Ранее в ЕС потребовали от Турции не поставлять российский газ в Европу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Отказ ЕС от газа из России создаст зависимость от поставок
- СМИ: Рост ударов баллистическими ракетами РФ вызвал озабоченность в Киеве
- СМИ: Стармер может подать в отставку 22 июня
- СМИ: В Воронеже таксист выгнал беременную пассажирку из машины
- В Берлине прошла большая демонстрация за мир с Россией
- Иранская делегация прибыла в Швейцарию для переговоров с США
- Топливный рынок и гречневый ажиотаж: Власти нашли общие черты
- СМИ: Британия передаст Украине новые ракеты для ударов по России
- АТОР: Удорожание виз Японии не затронет граждан РФ
- В Тверской области ввели ограничения на продажу бензина