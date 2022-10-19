Путин заявил, что вместо переговоров Украина обстреливает территорию РФ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина отвергает любые предложения о переговорах, сообщает РИА Новости.
На заседании Совета безопасности он отметил, что вместо этого «киевский режим продолжает обстреливать российские территории».
По его словам, не желая признавать желание жителей республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей жить в составе России, украинские власти перешли к организации терактов.
«Диверсии на объектах жизнеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти... Пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы», - уточнил глава государства.
Ранее Путин заявил, что российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, сообщает RT.
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