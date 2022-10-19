Путин заявил, что вместо переговоров Украина обстреливает территорию РФ

На заседании Совета безопасности он отметил, что вместо этого «киевский режим продолжает обстреливать российские территории».

По его словам, не желая признавать желание жителей республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей жить в составе России, украинские власти перешли к организации терактов.

«Диверсии на объектах жизнеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти... Пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы», - уточнил глава государства.

Ранее Путин заявил, что российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, сообщает RT.

