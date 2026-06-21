СМИ: Стармер может подать в отставку 22 июня

Глава правительства Великобритании Кир Стармер может подать в отставку 22 июня, сообщают издания The Observer и The Telegraph.

Премьер Великобритании Стармер заявил, что не собирается уходить в отставку

По их данным, решение об уходе он обсудил с супругой Викторией. Беседа состоялась в загородной резиденции. Премьер-министр готовится определить график своего ухода из-за того, что у него почти не осталось поддержки среди парламентариев, сократившись до «горстки друзей и членов семьи». «Его долг перед страной и партией — уйти»,— заявил собеседник The Observer.

Ранее стало известно, что Стармер покинет пост премьера Британии по собственному желанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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