СМИ: Стармер может подать в отставку 22 июня
Глава правительства Великобритании Кир Стармер может подать в отставку 22 июня, сообщают издания The Observer и The Telegraph.
По их данным, решение об уходе он обсудил с супругой Викторией. Беседа состоялась в загородной резиденции. Премьер-министр готовится определить график своего ухода из-за того, что у него почти не осталось поддержки среди парламентариев, сократившись до «горстки друзей и членов семьи». «Его долг перед страной и партией — уйти»,— заявил собеседник The Observer.
Ранее стало известно, что Стармер покинет пост премьера Британии по собственному желанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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