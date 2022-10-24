Три ракеты попали в Каховскую ГЭС после обстрела ВСУ
24 октября 202212:11
Украинские военные выпустили 19 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Три снаряда попали в Каховскую гидроэлектростанцию, пишет РИА ФАН.
Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что украинская армия регулярно обстреливает Каховскую ГЭС с целью разрушения шлюзов на дамбе гидроэлектростанции.
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24 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru