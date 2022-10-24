Три ракеты попали в Каховскую ГЭС после обстрела ВСУ

Украинские военные выпустили 19 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

В Херсонщине назвали последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС

Три снаряда попали в Каховскую гидроэлектростанцию, пишет РИА ФАН.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что украинская армия регулярно обстреливает Каховскую ГЭС с целью разрушения шлюзов на дамбе гидроэлектростанции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХерсонРегионыГЭСОбстрелВСУ
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