Подготовка к реваншу? Украина приняла «секретный» план действий

Глава украинской делегации пообещал, что Киев будет выполнять «Минск-2», только если Украину перестанут обвинять во всех проблемах региона.

«Мы будем выполнять все решения, которые приняты в нормандском формате, минские договоренности, но в то же время будем более решительно и наступательно требовать от России и ее подчиненных действовать аналогично. Если та сторона будет стрелять в украинских военных, они должны отвечать зеркально. На договоренности мы будем отвечать договоренностями, на силу будем применять силу. У нас нет других вариантов. Когда говорят, что Украина во всем виновата, то договариваться не о чем», - пояснил Кравчук, напомнив, что в Донбассе продолжают стрелять и убивать.

Вместе с тем отказываться от выполнения Минских соглашений Украина не станет, по крайней мере до того момента, пока не будет найдена другая площадка по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявлял министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Однако он уточнял, что Минские соглашения не являются идеальными и требуют модернизации.

12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявлял, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

А ещё через несколько дней в Горловке было совершено покушение на полевого командира с позывным «Длинный». Он получил ранения, но выжил. Взрывное устройство было заложено под местом водителя и было приведено в действие в понедельник утром. Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире НСН обвинил в покушении украинскую сторону.

«Батальон, которым командовал командир "Длинный", доставил много неприятностей Киеву в военном плане в последнее время. Но комбату сейчас ничего не угрожает, он отделался легким испугом. Посечены ноги, но ничего критического. Взрывного вещества в устройстве было немного, либо днище машины оказалось крепче, чем диверсанты планировали», - отметил он.

Безсонов допустил, что покушение может быть сигналом к обострению военного конфликта.

«Поступают данные, что украинские силовики накапливают технику и личный состав вдоль фронта. Наша разведка это знает. То, что они решили убирать талантливых и активных командиров – могу допустить, что это подготовка к войне. Представьте танк или боевую машину пехоты. В зимнее время их нужно прогревать минимум два раза в сутки по часу-двум. Топлива расходуется много, нужно тратить больше денег. Вряд ли же деньги будут тратить в пустоту? Хотя это Украина, там всё может быть», - добавил собеседник НСН.

По его словам, военные ДНР и ЛНР готовы принять бой. «Мы этого ждем. Наши военные даже этого хотят, потому что надоело сидение на месте под обстрелами», - заключил он.

При определённых обстоятельствах некоторые шансы на успех у Киева есть. Если ВСУ применят в Донбассе турецкие беспилотники Bayraktar, «будут очень большие потери» со стороны самопровозглашенных республик и российской армии - при условии, что она вмешается в конфликт. Об этом в эфире НСН заявил экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков. По его словам, имеющиеся у России средства защиты уже не столь эффективны против подобных современных угроз, сколь против устаревших вооружений стран «третьего мира».