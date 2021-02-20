Подготовка к реваншу? Украина приняла «секретный» план действий
Украинским военным фактически разрешили открывать огонь в Донбассе на фоне заявлений о сложностях с выполнением Минских соглашений и разговоров об очередной эскалации конфликта.
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял секретное решение после обострения ситуации на Донбассе, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совбеза 19 февраля. По его словам, в последнее время происходит резкое увеличение случаев нарушения режима прекращения огня, активизация диверсионной и снайперской деятельности по стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в связи с чем погибают украинские военные. Это требует немедленного реагирования со стороны руководства Украины, сказал Данилов.
Он уже объявил, что каждый командир должен исходя из обстановки быстро принимать решение об уместности открытия огня, если появляется угроза жизни военнослужащих, пишет Страна.ua. Остальные решения по ситуации обсуждались в режиме «секретно» и не могут быть детализированы и разглашены, добавил Данилов.
Ранее первый президент Украины, глава делегации страны в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук жаловался на невозможность договориться с Россией о судьбе Донбасса. В интервью НСН главный миротворец Украины заявлял, что в Минские соглашения должны быть внесены коррективы.
«Все 13 пунктов должны быть выполнены, а не только выгодные. Все документы должны выполняться цельно, потому что их очень много принято. Между тем, Россия полностью отрицает свое участие в минском формате переговоров. Москва присвоила себе статус посредника, наблюдателя, который помогает решить Украине ее внутренние проблемы. Мы такого не просили», - отметил он.
Глава украинской делегации пообещал, что Киев будет выполнять «Минск-2», только если Украину перестанут обвинять во всех проблемах региона.
«Мы будем выполнять все решения, которые приняты в нормандском формате, минские договоренности, но в то же время будем более решительно и наступательно требовать от России и ее подчиненных действовать аналогично. Если та сторона будет стрелять в украинских военных, они должны отвечать зеркально. На договоренности мы будем отвечать договоренностями, на силу будем применять силу. У нас нет других вариантов. Когда говорят, что Украина во всем виновата, то договариваться не о чем», - пояснил Кравчук, напомнив, что в Донбассе продолжают стрелять и убивать.
Вместе с тем отказываться от выполнения Минских соглашений Украина не станет, по крайней мере до того момента, пока не будет найдена другая площадка по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявлял министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Однако он уточнял, что Минские соглашения не являются идеальными и требуют модернизации.
12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявлял, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».
А ещё через несколько дней в Горловке было совершено покушение на полевого командира с позывным «Длинный». Он получил ранения, но выжил. Взрывное устройство было заложено под местом водителя и было приведено в действие в понедельник утром. Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире НСН обвинил в покушении украинскую сторону.
«Батальон, которым командовал командир "Длинный", доставил много неприятностей Киеву в военном плане в последнее время. Но комбату сейчас ничего не угрожает, он отделался легким испугом. Посечены ноги, но ничего критического. Взрывного вещества в устройстве было немного, либо днище машины оказалось крепче, чем диверсанты планировали», - отметил он.
Безсонов допустил, что покушение может быть сигналом к обострению военного конфликта.
«Поступают данные, что украинские силовики накапливают технику и личный состав вдоль фронта. Наша разведка это знает. То, что они решили убирать талантливых и активных командиров – могу допустить, что это подготовка к войне. Представьте танк или боевую машину пехоты. В зимнее время их нужно прогревать минимум два раза в сутки по часу-двум. Топлива расходуется много, нужно тратить больше денег. Вряд ли же деньги будут тратить в пустоту? Хотя это Украина, там всё может быть», - добавил собеседник НСН.
По его словам, военные ДНР и ЛНР готовы принять бой. «Мы этого ждем. Наши военные даже этого хотят, потому что надоело сидение на месте под обстрелами», - заключил он.
При определённых обстоятельствах некоторые шансы на успех у Киева есть. Если ВСУ применят в Донбассе турецкие беспилотники Bayraktar, «будут очень большие потери» со стороны самопровозглашенных республик и российской армии - при условии, что она вмешается в конфликт. Об этом в эфире НСН заявил экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков. По его словам, имеющиеся у России средства защиты уже не столь эффективны против подобных современных угроз, сколь против устаревших вооружений стран «третьего мира».
Однако вмешательство России просто перевернёт расклад сил в Донбассе, уверены военные эксперты и политики. Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что в случае вооруженного столкновения с Россией Украина прекратит свое существование как государство. Призывы к войне с Россией он назвал свидетельством оторванности украинского общества от реальности.
«Я думаю, что всё-таки на Украине достаточно много здравомыслящих политиков, даже среди заражённых крайним национализмом, которые прекрасно понимают, что любые военные действия Украины против России, не говоря уже о гипотетическом "Перл-Харборе", закончатся исчезновением Украины как государства. Украина как государство прекратит своё существование», - добавил собеседник НСН.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН также заявил, что Украине не стоит пытаться вернуть Донбасс силой.
«На украинской стороне сегодня усиливаются реваншисты и желающие под прикрытием новой американской администрации осуществить возврат Донбасса, и действия Владимира Зеленского об этом говорят. Россия должна сделать все, чтобы этого не допустить. Президент России уже предупреждал, что попытка силой решить этот вопрос может привести к плачевным результатам для Украины в целом и ее государственности... Надо исходить из этого. Если это было заявлено, оно должно быть осуществлено, если возникнет такая угроза», - сказал депутат.
Говоря о возможности введения российских войск на Донбасс, Затулин ответил, что такая возможность не исключена. Он, однако, отметил, что не желает подобного развития событий.
В феврале российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с редакторами ведущих российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс. Президент, обратившись к журналистам, напомнил об общей ответственности за страну. Он подчеркнул, что перед принятием какого-либо решения, необходимо думать о последствиях того или иного шага. «Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», — отрезал президент России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 433 / сут.
Умерли
82 396+470 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 637 / сут.
- Побочный эффект на вакцину Pfizer обнаружили в Японии
- Гостиница «Ювента» горит в Сочи
- СМИ: Двое человек погибли при взрыве в Кабуле
- Названа причина обрушения цеха на фабрике в Норильске
- Крымский мост заработал в штатном режиме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru