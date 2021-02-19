Украина передумала отказываться от Минских соглашений

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Минские соглашения не являются идеальными и требуют модернизации, сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Украина не станет отказываться от выполнения Минских соглашений, как минимум до появления иной площадки по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Министр отметил, что на этом настаивают «партнёры по «нормандскому формату».

«Германия и Франция предостерегают нас, чтобы мы придерживались единой на сегодняшний день рабочей логистической площадки, а именно Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которая и была продуктом «нормандского формата», — пояснил Резников.

Вице-премьер добавил, что украинской стороне необходимо «спокойно, честно и откровенно» убедить партнёров в том, что отдельные пункты Минских соглашений «не работают и никогда не сработают».

Ранее первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что лично принимает участие в разработке плана «Б» по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, действующий глава государства Владимир Зеленский обещал перейти на него в случае, если в течение года ситуацию в Донбассе не удастся урегулировать в рамках Минских соглашений.

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Бориз Грызлов заявил, что Россия готова содействовать политическому диалогу Украины и Донбасса, сообщает RT.

