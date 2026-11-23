«И так комфортно»: Зачем в аэропортах стойки регистрации для многодетных семей
Олег Пантелеев заявил НСН, что авиакомпании и так предлагают специальные условия для пассажиров с детьми, если есть техническая возможность.
Авиакомпании не введут отдельные стойки регистрации для многодетных семей, так как технически это несет в себе больше проблем и минусов для самих же пассажиров, заявил НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Отдельные стойки для регистрации многодетных семей должны открывать все крупные авиакомпании, это надо нормативно закрепить. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб, передает ТАСС. Пантелеев объяснил, почему эта инициатива не встретит понимания.
«Сегодня, когда речь идет о строительстве новых аэропортов, комиссия по транспорту изучает предложение инвесторов и проверяет на предмет неизбыточности. То есть, правительство старается мотивировать операторов аэропортов не строить слишком большие аэровокзальные комплексы, чтобы окупаемость проектов не влияла негативно на величину аэропортовых сборов. Если инвесторы будут закладывать в проекты специальные стойки для обслуживания многодетных семей, размещение игровых и так далее, это будет увеличивать и площадь комплексов, и стоимость строительства, и величину аэропортов сборов. А это будет влиять на ценовую доступность воздушного транспорта. При этом уже сейчас ведущие авиакомпании в инициативном порядке делают все возможное, чтобы обеспечить комфортные условия для пассажиров с детьми. Когда есть техническая возможность предложить специальные условия для пассажиров с детьми, это делается и так», - отметил он.
По его словам, есть еще один выход – услуги сопровождения.
«У нас сегодня есть услуги сопровождения в аэропорту, которые включают и ускоренное прохождение всех процедур. Мне кажется, такие услуги можно расширить на пассажиров с детьми. Это не потребует перестройки инфраструктуры. При этом регистрацию на рейс сегодня можно пройти дистанционно, а иногда и сдать багаж. В целом проблему очередей уже отрасль знает, как решать», - добавил он.
Ранее в России выступили с инициативой ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для женщин, воспитывающих детей до 14 лет. Льгота должна действовать в период празднования Дня матери.
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