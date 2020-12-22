«Украина исчезнет»: В Совфеде ответили на угрозы устроить «Перл-Харбор»
Сенатор от Крыма в эфире НСН заявил, что фантазии украинского эксперта насчёт подрыва Керченского моста на 99,9% неосуществимы, однако призвал учитывать подобные заявления.
Украине следует более активно отстаивать свои интересы в отношении Крыма и Донбасса, а также иметь не только оборонительный план, но и свою «стратегию атаки», заявил в эфире украинского ТВ киевский политолог и «социальный экономист» Зиновий Свереда. По его убеждению ,Украине следует принимать превентивные меры, как делают «великие державы» - вплоть до того, чтобы взорвать Керченский мост и устроить российскому флоту Перл-Харбор.
Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН назвал подобные заявления свидетельством оторванности украинского общества от реальности.
«Это говорит о полной деградации украинского общества, включая этого так называемого социального экономиста, который говорит о глобальных военных целях. Они уже потеряли чувство реальности. Украина – это страна, которая уже, как говорится, дошла до ручки, при этом они не понимают, что это плачевное состояние Украины связано прежде всего с той политикой, которое украинского государство проводило все годы независимости. Это была прежде всего борьба со всем русским, российским на территории Украины. Они считали, что если вытеснят всё российское с территории страны, то Украина станет цивилизованным, демократическим, европейским, процветающим государством, а получилось наоборот», - отметил он.
По мнению Цекова, Керченский мост защищён очень хорошо, и обрисованный Свередой сценарий на 99,9% не сбудется.
«Не понимая, что все их проблемы (проблемы Киева – прим. НСН) связаны с той политикой, которую они проводят, они начинают рисовать какое-то волшебное, фантастическое для себя развитие событий на Украине. Я думаю, что всё-таки на Украине достаточно много здравомыслящих политиков, даже среди заражённых крайним национализмом, которые прекрасно понимают, что любые военные действия Украины против России, не говоря уже о гипотетическом «Перл-Харборе», закончатся исчезновением Украины как государства. Украина как государство прекратит своё существование», - добавил собеседник НСН.
Российский сенатор считает, что в Москве должны понимать нынешнее состояние украинского сообщества, «которое пускает на телевидение подобные личности», но делать всё для того, чтобы на Украине появилось больше здравомыслящих политиков.
Зиновий Свереда накануне выступал в эфире телеканала «Прямой». Фактически предложив перейти к прямым военным диверсиям, он высказал мнение, что в таком случае и тогда Великобритания и США будут смотреть на Украину как на партнёра.
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