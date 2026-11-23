В финансовой сфере Брюссель намерен усилить борьбу с обходом ограничений через третьи страны. Для этого предлагается ужесточить меры против криптовалютных и платежных сетей.



Также Еврокомиссия предлагает расширить запрет на предоставление России энергетических услуг. Он должен охватить строительство, эксплуатацию и ремонт профильной инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы. Впервые ограничения затронут и электроэнергетический сектор. Еще в санкционный список хотят включить более 70 судов так называемого теневого флота и запретить услуги для танкеров, застрахованных в РФ.



Отдельный блок касается визовых ограничений. Евросоюз намерен закрыть въезд для бывших участников боевых действий. Также предлагается запретить гражданам стран ЕС занимать руководящие посты в фирмах, работающих в России.



Отдельно ЕК предлагает запретить участие команд и спортсменов из РФ под флагом в соревнованиях на территории объединения, ограничить демонстрацию официальной символики и финансовую поддержку европейских организаций со стороны отечественных спонсоров. Дополнительные ограничения могут коснуться россиян, занимающих руководящие должности в европейских спортивных федерациях.



Недавно НСН писала, что Еврокомиссия создала отдельный офис по санкциям против Кремля.

