Психолог предупредил россиян о всплеске семейных конфликтов из-за GTA VI
Выход GTA VI может обернуться всплеском семейных ссор в декабре, хотя массовой волны разводов ждать не стоит. Об этом россиян в разговоре с Life.ru предупредил психолог Александр Кичаев.
По его словам, игра чаще становится не причиной разлада, а индикатором уже существующих проблем. Если один партнер чувствует себя ненужным, а погружение другого в виртуальный мир усиливает обиду. Геймер же может искать там контроль и быстрые достижения, которых не хватает в реальности.
Опаснее всего действует эффект последней капли, когда накопленное недовольство приводит к скандалу.
В декабре отношения особенно уязвимы, уверен специалист. По его словам, предновогодние расходы и нагрузка повышают напряжение, а желание поиграть воспринимается как отказ проводить время вместе. Попытки запретить увлечение или добиться внимания ультиматумами чаще вызывают сопротивление. Отдельную проблему психолог связал с ревностью к персонажам, за которой скрывается страх потерять значимость.
GTA VI вышла 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Чтобы игра не привела к кризису в паре, Кичаев советует обсуждать потребности без обвинений, договариваться о времени без экранов и не решать проблему запретами.
Ранее психолог дала совет девушкам, ревнующим партнеров к экшену от Rockstar Games.
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