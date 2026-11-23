По его словам, игра чаще становится не причиной разлада, а индикатором уже существующих проблем. Если один партнер чувствует себя ненужным, а погружение другого в виртуальный мир усиливает обиду. Геймер же может искать там контроль и быстрые достижения, которых не хватает в реальности.



Опаснее всего действует эффект последней капли, когда накопленное недовольство приводит к скандалу.



В декабре отношения особенно уязвимы, уверен специалист. По его словам, предновогодние расходы и нагрузка повышают напряжение, а желание поиграть воспринимается как отказ проводить время вместе. Попытки запретить увлечение или добиться внимания ультиматумами чаще вызывают сопротивление. Отдельную проблему психолог связал с ревностью к персонажам, за которой скрывается страх потерять значимость.



GTA VI вышла 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Чтобы игра не привела к кризису в паре, Кичаев советует обсуждать потребности без обвинений, договариваться о времени без экранов и не решать проблему запретами.



Ранее психолог дала совет девушкам, ревнующим партнеров к экшену от Rockstar Games.

