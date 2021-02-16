ПВО не спасёт. Стрелков предрёк России потери в войне с беспилотниками

«Практически все образцы оружия, которые сейчас стоят на вооружении в РФ, разрабатывались в прошлом веке для борьбы с тогдашней техникой. При всех модернизациях они нацелены на уничтожение достаточно крупных воздушных целей, пилотируемых людьми. Даже самые крупные современные беспилотники по своим габаритам меньше, менее заметны, поэтому борьба с ними затруднена. К тому же беспилотники достаточно дешевы, их можно "нашлепать" много. И при массовом применении количество целей, которые необходимо поразить средствам ПВО, ограничено. "Триумфы" могут одновременно поражать восемь целей. А беспилотников, как правило, гораздо больше. Для борьбы с беспилотниками нужна техника менее сложная, которая должна применяться в комплексе с более тяжелыми вооружениями. Нужны новые средства поражения ближнего радиуса действия. Российская техника все еще достаточно эффективна против вооружений, которыми располагают страны "третьего мира". Отставание российских Вооруженных сил в современной технике, в том числе в беспилотниках, очень велико», - рассказал Стрелков.

Как ранее писало пишет издание Defense News, современные беспилотные летательные аппараты уже успешно уничтожали вооружение и технику российского производства - в частности, бронированные боевые машины и системы противовоздушной обороны (ПВО) в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Так, в Ливии беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства уничтожал «Панцири», в Нагорном Карабахе дрон Harop израильского производства - С-300 «Фаворит».

Однако, по мнению собеседника НСН, есть возможность снизить эффективность вражеских беспилотников.

«Есть другой способ борьбы, кроме непосредственно ПВО. Это радиоэлектронная борьба. Если средства РЭБ будут эффективны, то эффект от беспилотников будет меньше», - добавил Стрелков.