В Госдуме не исключили ввод российских войск на Донбасс

«На украинской стороне сегодня усиливаются реваншисты и желающие под прикрытием новой американской администрации осуществить возврат Донбасса, и действия президента Украины Владимира Зеленского об этом говорят. Россия должна сделать все, чтобы этого не допустить. Президент России Владимир Путин уже предупреждал, что попытка силой решить этот вопрос может привести к плачевным результатам для Украины в целом и ее государственности... Надо исходить из этого. Если это было заявлено, оно должно быть осуществлено, если возникнет такая угроза», - сказал депутат.

Говоря о возможности введения российских войск на Донбасс, Затулин ответил, что после распада СССР вообще нет в мире ничего невозможного. «Но я не хочу отвечать на этот вопрос – возможно ли, невозможно», - подчеркнул он.

Ранее во вторник экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, что украинские учения в Харькове могут быть подготовкой спецслужб страны для проведения операции в Донбассе, а также войны с Россией.

