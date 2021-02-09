В Госдуме не исключили ввод российских войск на Донбасс
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН заявил, что Украине не стоит пытаться силой вернуть Донбасс.
Слова главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе свидетельствует о подготовке украинских силовиков к активизации боевых действий, заявил депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Александр Камышов.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН заявил, что Украине не стоит пытаться вернуть Донбасс силой.
«На украинской стороне сегодня усиливаются реваншисты и желающие под прикрытием новой американской администрации осуществить возврат Донбасса, и действия президента Украины Владимира Зеленского об этом говорят. Россия должна сделать все, чтобы этого не допустить. Президент России Владимир Путин уже предупреждал, что попытка силой решить этот вопрос может привести к плачевным результатам для Украины в целом и ее государственности... Надо исходить из этого. Если это было заявлено, оно должно быть осуществлено, если возникнет такая угроза», - сказал депутат.
Говоря о возможности введения российских войск на Донбасс, Затулин ответил, что после распада СССР вообще нет в мире ничего невозможного. «Но я не хочу отвечать на этот вопрос – возможно ли, невозможно», - подчеркнул он.
Ранее во вторник экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, что украинские учения в Харькове могут быть подготовкой спецслужб страны для проведения операции в Донбассе, а также войны с Россией.
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