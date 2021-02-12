«Украины не будет!» Бородай назвал неизбежным присоединение Донбасса к РФ

Я уже неоднократно говорил, что присоединение Донбасса к России есть историческая необходимость – это часть исторического процесса. У исторических процессов есть определённые закономерности, которые обусловлены рядом правил и законов. Присоединение Донбасса к России есть историческая закономерность, которая может быть чуть раньше или чуть позже. Но это точно произойдёт », - подчеркнул Бородай.

Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе в интервью «Ленте.ру» заявил, что для Украины необходимы особые принципы федерализации. Если же сейчас предоставить одному региону автономию, то страна в силу политических, социальных, языковых и религиозных различий регионов «станет трещать по швам», высказался Кравчук.

Бородай в разговоре с НСН высказался категорично. По его убеждению, даже если бы в Киеве сменилась власть, Донбасс всё равно ни при каких обстоятельствах и особых принципах федерализации не вернулся бы в состав Украины.