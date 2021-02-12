«Украины не будет!» Бородай назвал неизбежным присоединение Донбасса к РФ
Глава «Союза добровольцев Донбасса» в эфире НСН высказал мнение, что ДНР и ЛНР не вернутся на Украину даже при смене власти в Киеве - скорее, в таком случае перестанет существовать украинское государство.
Экс-председатель Совета министров ДНР, ныне руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в эфире НСН подтвердил мнение бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, что предоставление широкой автономии Донбассу чревато разрушением украинского государства. Будущее Донбасса - в России, уверен он.
«Зачем мы рассуждаем о том, что не сбылось и сбыться не могло? Никакой автономии те уродцы, которые в Киеве сидят и называют себя украинской властью, никогда предоставлять и не собирались. В частности, хотя бы потому, что они, действительно, предоставив автономию Донбассу, будут обречены предоставить автономию ещё и целому ряду западных областей Украины.
Я уже неоднократно говорил, что присоединение Донбасса к России есть историческая необходимость – это часть исторического процесса. У исторических процессов есть определённые закономерности, которые обусловлены рядом правил и законов. Присоединение Донбасса к России есть историческая закономерность, которая может быть чуть раньше или чуть позже. Но это точно произойдёт », - подчеркнул Бородай.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе в интервью «Ленте.ру» заявил, что для Украины необходимы особые принципы федерализации. Если же сейчас предоставить одному региону автономию, то страна в силу политических, социальных, языковых и религиозных различий регионов «станет трещать по швам», высказался Кравчук.
Бородай в разговоре с НСН высказался категорично. По его убеждению, даже если бы в Киеве сменилась власть, Донбасс всё равно ни при каких обстоятельствах и особых принципах федерализации не вернулся бы в состав Украины.
«Когда так называемая власть на Украине станет более адекватной, это будет означать, что Украина как отдельное псевдогосударство перестанет быть колонией США и станет частью России. Таким образом, Украины не будет. Тут логический тупик. На Украине может быть только неадекватная власть! Как только на Украине появляется адекватная власть, Украина из чего-то, изображающего из себя отдельную страну, становится частью великой России. Малороссией, фактически. И в этом «Мало-» нет ничего обидного и унизительного. Просто Украина меньше большей части России, это чисто географическое понятие, возникшее сотни лет назад», - заключил он.
В конце января медиаменеджер Маргарита Симоньян призвала Россию «забрать Донбасс домой». В Кремле, однако, отметили, что этого вопроса у них на повестке дня нет. Москва, тем не менее, готова отстаивать интересы жителей Донбасса, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Между тем, в Донбассе предвидят наступление ВСУ. Одним из признаков грядущего обострения конфликта может являться недавний визит в Донбасс президента Украины Владимира Зеленского вместе с послами стран «Большой семёрки», полагает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
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